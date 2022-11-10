Пензенцы ходят на Западную Поляну и обратно по старым покрышкам

10.11.2022 | 19:45

Использованным автомобильным покрышкам дали вторую жизнь в частном секторе улиц Проломной и Жуковского. Тропа на склоне - единственный относительно короткий путь на Западную Поляну и обратно. Скользить по глине людям надоело, в администрациях района и города ничем не помогли, зато на помощь пришла смекалка.

«С СТО брали б/у и вкапывали. А больше никак, у нас здесь все смывает. Сколько сюда щебенку таскали и просто ступеньки делали - впустую», - рассказала местная жительница.

Труд титанический, но покрышки действительно выручают пешеходов - с них не соскользнешь.

«Все руками - сами возим, сами ставим. Только балуется тут кто-то, выковыривают периодически. Алкоголики «помогают», там же диски железные, воруют и сдают в чермет», - пояснила женщина.

Полсотни покрышек вкопали активисты, десятка полтора унесли мародеры.

Жители улиц Жуковского и Проломной накопят еще сил и материала и продолжат строительство. Правда, с покрышками сейчас туговато - использованные в дефиците.