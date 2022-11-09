В 4-м Мебельном проезде ждут расселения под потоками с крыши

09.11.2022 | 19:30

Расселение не за горами, но до него надо дожить - под дырявой крышей. Как она вообще смогла просуществовать так долго, жильцы дома в 4-м Мебельном проезде не понимают. Собранный на скорую руку барак № 2 должен был прослужить максимум пару пятилеток, но люди в нем встретили XXI век.

«У нас заливает всю площадку и стекает на первый этаж. Вода грязная, потому что там уже сгнило плюс мел. Проходишь - все на голове», - рассказала женщина.

Во втором подъезде разруха еще страшнее. Промок насквозь и упал кусок ДСП - по счастью, люди в тот момент по лестнице не поднимались. Наготове еще один. Когда надвигаются тучи, все начеку: надо подставлять ведра под потоки.

«И тут вода, и там, и кругом, и по лестнице! Я сначала думал, что это я и залил, потом смотрю: оттуда течет. Сейчас шлак сыплется, упадет и голову проломит», - показал житель дома.

Не раз люди приглашали представителей обслуживающей организации. Неделю назад руководитель ЖЭК «Центральный» пообещал явиться, с тех пор его невозможно поймать даже по телефону.

«Служба 11» напоминает руководству компании, обслуживающей дом № 2 в 4-м Мебельном проезде, об обещании оценить масштаб бедствия и помочь людям дожить до переселения в 2025 году.