На улице Мереняшева установили раритетный остановочный павильон

08.11.2022 | 19:45

Живущие на улице Мереняшева не обращают внимания на остановочный павильон, настолько к нему привыкли. Между тем конструкция раритетная, такие давно не делают. Уже привычны «пустышки» со стенками из профлиста или антивандальных стекол, а здесь - мечта сборщика чермета. К счастью для местных пассажиров, никто из промышляющих сбором металла не покусился.

«Вообще не было, хорошо, эту притащили. Люди под дождем стояли ждали. Хоть за это спасибо», - рассказал горожанин.

Павильон неказист, но удобен, фактически часть сектора. На заднюю стенку остановки, как на забор, уличный комитет приколотил ящик для сбора жалоб.

«Да пусть такая, она устраивает. Скамеечки есть, есть где сидеть, ну пусть будет. Новая, конечно, лучше, но нам и такая пойдет», - рассудила женщина.

Обычно, когда ремонтируют дороги по программе, обустраивают и площадки для заезда пассажирского транспорта, на которые водружают новые павильоны. Улица Мереняшева пережила капремонт в 2017-м, но жители понимают, что окраине вряд ли достанется модная конструкция.

И продолжают радоваться своему раритету, постепенно теряющему удобство: кто-то оторвал две перекладины на лавках.