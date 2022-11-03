Дорога в центре Пензы стала похожа на грунтовку в глубинке

03.11.2022 | 19:30

Когда-то во дворе на улице Плеханова было асфальтовое покрытие, а теперь здесь грязь и лужи, которые вынуждены преодолевать и пешеходы, и автомобилисты.

«Здесь был хороший теплопункт, а сейчас чего сделали?» - показал пенсионер.

Недавно в районе возвели новое экономичное здание, убив колесами тяжелой техники внутриквартальную дорогу возле дома № 16, которая, кроме прочего, ведет к общеобразовательной организации, остановке общественного транспорта, к магазинам, аптекам и так далее. В общем, многие здесь испачкали обувь.

«В Нижнем Ломове дороги такие же», - сравнила девушка.

Больше всего территория больше напоминает улицу в глухой российской деревне. Но это - центр города.