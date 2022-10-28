Из жизни

На Минской улице безнадежно разрушилась проезжая часть

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Кирпичи разного состава, размера и формы выстраиваются в причудливые фигуры в лужах. Не потому что их так укладывали - они под колесами машин меняют местоположение. Даже пара грузовиков таких кирпичей не поможет выровнять проезжую часть. Между домами № 16 и 18 на Минской она безнадежно разрушена.

Люди с трудом передвигаются.

«Можно по краешку», - предложил мужчина.

Отрезок общего пользования служит обитателям не только двух пятиэтажек. Автовладельцы из соседних также пробираются через местные ухабы в сторону основной магистрали на Минской.

«Здесь тракторы ездят, подметают ее, а ничего сделать не могут. У меня своя машина, я тоже хочу ездить, чтобы хорошо было, а дорога плохая», - рассказал пенсионер.

Но не все мечтают об асфальтировке. Есть группа жильцов, понимающих, какой поток станет идти между пятиэтажками, если путь благоустроят.

«Она разбитая - конечно, плохо, но меньше машин ездит, минуя светофор. Если ее сделают - нам хорошо, но машины будут ездить», - объяснила местная жительница.

Участку между домами № 16 и 18 перепадает мало внимания от дорожников. Автовладельцам с большим трудом удалось добиться латания ям после коммунальных раскопок. На въезде одна была во всю ширину, подрядчик кое-как отремонтировал.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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