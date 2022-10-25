Пензенцы пожаловались на ужасную остановку на проспекте Строителей

25.10.2022 | 21:33

То ли скамейка, то ли носилки, то ли чье-то ложе - в ужасном состоянии находится остановочный павильон на «Кольцевой» на проспекте Строителей.

«Отвратительно! Должны ежедневно смотреть, кто за это отвечает! Какая это остановка?» - возмутился горожанин.

Расклейщики объявлений конструкцию не пощадили, хулиганы с маркерами тоже не прошли мимо. По рассказам пассажиров, часто бывающих здесь, нередко замечали бомжей. Они появлялись под вечер, стелили тряпки на плитку, укладывались на лавочку, а для удобства отогнули часть лист задней стенки.

«Хотелось бы, чтобы она была чище», - отметила прохожая.

Видимо, тут плохое место для остановочных павильонов - уже не первый доламывают пассажиры и непрошеные гости. Предшественник поочередно лишался то навеса, то антивандальных стекол, лавке тоже доставалось. Существующий и пяти лет не стоит, а уже повидал всякое.