От тротуара на улице Мира осталось одно название

18.10.2022 | 20:41

Идти по бордюру вдоль проезжей части или по разбитому тротуару - каждый выбирает сам. Возле дома № 14 на улице Мира пешеходная зона пришла в негодность. От асфальтового покрытия осталось одно название. Глубокие выбоины жители Западной Поляны вынуждены преодолевать ежедневно. Тяжелее всего приходится представителям старшего поколения.

«Я еще хожу, выбираю, приспосабливаюсь. Но плоховато, конечно, у нас здесь вообще все дороги плохие, но что делать», - отметила Валентина Александровна.

Магазины, аптеки, отделения банков - все это располагается вверх по улице Мира. Поэтому данный маршрут пензенцы, встретившиеся на пути съемочной группы «Службы 11», назвали востребованным. Каждый выразил свое недовольство качеством дорожного покрытия.

«Его нет вообще - тротуара», - заявил мужчина.

«А что мы можем сделать? Это обращаться в администрацию, куда-либо, чтобы тротуар сделали нормальный», - предложила пензячка.

Людей удивляет, что буквально в двух шагах от ухабистой дороги уложили новый тротуар, по которому ходить одно удовольствие. Возникает вопрос, действительно ли у города не хватило средств, чтобы закатать в асфальт небольшой участок длиной всего несколько метров.