Пензенцы год не могут добиться возвращения асфальта после раскопок

12.10.2022 | 20:54

Ресурсоснабжающая организация как смогла, так и замела следы своей деятельности. Год назад во дворе дома № 38 на проспекте Строителей меняли тепловые сети, вот только придать месту раскопок первоначальный вид коммунальщики почему-то не удосужились. Люди вынуждены шагать по щебню. До появления рабочих здесь был ровный тротуар.

Валентина Яковлевна обратилась с претензиями к мастеру участка и получила ответ.

«Дадут асфальт - заасфальтируем». Нет ничего. Делаю опять заявку, подключила помощника депутата - обещали «через неделю». И вот сейчас уже третья неделя - опять ничего не делается», - пожаловалась женщина.

Для удобства люди протоптали себе путь рядом. По земле передвигаться комфортнее, чем по щебню, особенно пожилым людям.

«Сделали бы хоть дорожку людям. Где должны ходить? В грязь идут - скользят! Мне из окна видно, а я человек неравнодушный», - рассказала Валентина Яковлевна.

Между тем по закону подрядная организация обязана привести в порядок место раскопок. Однако на практике все иначе: яму в лучшем случае закопают и даже не разровняют.