Из жизни

Пензенец назвал издевательством тротуар на улице Рахманинова

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Не тротуар, а издевательство над пешеходами - на улице Рахманинова дорожники заасфальтировали узкую полоску от проезжей части до опор линии электропередачи. Чтобы не врезаться в столб или не угодить под колеса машины, люди предпочитают передвигаться по проторенной рядом тропе. В дождливую погоду пройтись по ней и не запачкать ноги невозможно.

«Обращались в Октябрьскую администрацию, сказали: это «Дормост», потом - управление ЖКХ, отдел благоустройства. Нам обещали что-нибудь придумать, что-нибудь сделать. И вот уже это длится с 350-летия Пензы. И к депутатам обращались, к нам приходили, и до сих пор нет ничего», - пожаловался пензенец Василий Николаевич.

Опасность таят в себе и растущие вдоль тротуара деревья. Некоторые так и тянутся к земле. Василий Николаевич боится, что когда-нибудь под массивным стволом может оказаться человек. Тем более что дорожка пользуется большой популярностью у местных жителей.

«Проходит много, и в храм, и утром, смотришь, старушки туда-сюда, и мы ходим здесь на остановку, в магазины, в аптеки. Здесь очень много народу ходит. Нам желательно нормальный тротуар здесь сделать», - отметил Василий Николаевич.

Местный активист обращает внимание и на перекресток, расположенный чуть дальше. Аварии там - дело привычное, свидетелями одной из них стали и журналисты «Службы 11». Во время съемок сюжета белая иномарка попала в ДТП. Так как второго участника столкновения поблизости видно не было, можно предположить, что водитель совершил наезд на пешехода. Чтобы снизить количество дорожно-транспортных происшествий, нужно установить светофор, считает Василий Николаевич.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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