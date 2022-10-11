Из жизни

Огромная лужа на улице Антонова отрезала жильцов от дороги

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Раскинулось море на улице Антонова, подступает к домам № 5 и 5а, отрезая жильцов от основной дороги. Залиты водой подступы, кое-где еще виднеются островки суши.

«У нас дети ходят в школу, неудобно. И это еще не совсем разлилась - она разливается прямо до ступенек. Дети прыгают, чтобы обойти и пройти (у нас здесь школа МЧС), а потом чуть ли не лягушки квакают», - пожаловалась местная жительница.

За акваторией местные наблюдают с момента заселения, то есть с конца 90-х. Вода скапливается в низине. Ее стало больше, когда построили дорогу: резкий перепад высоты - и ручьи сливаются оттуда. Но прежде озеро высыхало, а в этом году только увеличивается.

«Ужасно. Дожди пошли, и вообще стало больше, а до этого всегда здесь были лужи, постоянно. До этого хотя бы можно было проезжать, а сейчас вообще, наверное, не проедешь даже на машине», - отметила жительница Пензы.

Сигнальное ограждение, наполовину затонувшее в водоеме, может свидетельствовать об искусственном питании «антоновского моря», а заодно показывает глубину: у берегов - выше щиколотки, а дальше, вероятно, по колено. Но умный в воду не пойдет - не хватало провалиться в какую-нибудь коммунальную шахту.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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