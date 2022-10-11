Дорога на Экспериментальной после раскопок превратилась в грязь

11.10.2022 | 21:11

Превратить грунтовую дорогу в асфальтированную - дорого и долго: множество жалоб надо написать людям, пороги обить, документы оформить. А сделать асфальтированную грунтовой проще простого - стоит лишь провести раскопки во дворе. Как, к примеру, на Экспериментальной, 6. От камеры тянули сети к дому, развели грязь и создали болото.

«Уже месяц проходит. Это хорошо хоть, закрыли дорогу, а так черт его знает, что было бы», - отметил местный житель Алексей Григорьевич.

Не так давно двор благоустраивали, парковку асфальтировали, дорога перед домом на Экспериментальной, 6, была приличная. Ныне - сплошная колея.

«Вот площадка. Он сейчас проехал оттуда, на колесах привез сюда, здесь вымыл, а грязь пошла туда. Вот весь разговор», - пожаловался пензенец Анатолий Дмитриевич.

Коммунальную камеру рабочие тоже не привели в нормативное состояние. Прикрыли щитом - и достаточно.

«И здесь, и там не пройти не проехать, детям не выйти никуда, ничего абсолютно. Ответили: денег нет на это. А что вот так изуродовали - это у них без проблем», - возмутилась местная жительница Мария Васильевна.

Компания, выполнявшая работы по ремонту сетей, обязана восстановить дорогу, иначе жильцам придется жаловаться в управление ЖКХ города.