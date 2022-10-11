Из жизни

Дорога на Экспериментальной после раскопок превратилась в грязь

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Превратить грунтовую дорогу в асфальтированную - дорого и долго: множество жалоб надо написать людям, пороги обить, документы оформить. А сделать асфальтированную грунтовой проще простого - стоит лишь провести раскопки во дворе. Как, к примеру, на Экспериментальной, 6. От камеры тянули сети к дому, развели грязь и создали болото.

«Уже месяц проходит. Это хорошо хоть, закрыли дорогу, а так черт его знает, что было бы», - отметил местный житель Алексей Григорьевич.

Не так давно двор благоустраивали, парковку асфальтировали, дорога перед домом на Экспериментальной, 6, была приличная. Ныне - сплошная колея.

«Вот площадка. Он сейчас проехал оттуда, на колесах привез сюда, здесь вымыл, а грязь пошла туда. Вот весь разговор», - пожаловался пензенец Анатолий Дмитриевич.

Коммунальную камеру рабочие тоже не привели в нормативное состояние. Прикрыли щитом - и достаточно.

«И здесь, и там не пройти не проехать, детям не выйти никуда, ничего абсолютно. Ответили: денег нет на это. А что вот так изуродовали - это у них без проблем», - возмутилась местная жительница Мария Васильевна.

Компания, выполнявшая работы по ремонту сетей, обязана восстановить дорогу, иначе жильцам придется жаловаться в управление ЖКХ города.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
0
0
0


Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте