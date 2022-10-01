Из жизни

Во дворе дома на Ладожской улице не закончено благоустройство

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Общими усилиями пенсионерки сделали себе зону отдыха: сами поставили скамейки, принесли от расположенного неподалеку магазина поддоны, чтобы смастерить деревянный помост. Раньше здесь условия были комфортнее.

«Когда-то здесь меняли коммуникации. Все раскопали, а благоустроить - ничего. Обещали восстановить, а до сих пор нет», - рассказала местная жительница.

Пришлось брать инициативу в свои руки. Как смогли, так и воткнули скамейку в землю. Ни о каком применении строительного уровня в работе этой женской бригады и речи не идет. Конструкции установили под наклоном, того гляди соскользнешь вниз.

«Просим просто помочь нам, неоднократно обращались, чтобы восстановили, и в администрацию тоже. Землю никто не завез, яму никто не засыпал, лавочки по сей день никто не восстановил», - пожаловалась пенсионерка.

Место для сбора необходимо не только представителям старшего поколения, которым приходится обсуждать последние новости прямо у подъезда. Жителям первых этажей не очень нравится слушать чужие разговоры, поэтому в благоустройстве данной территории заинтересованы практически все.

Представители подрядной организации, которые меняли коммуникации, частично все же привели двор в порядок. Одна из скамеек вмонтирована в асфальтовое покрытие, но почему две другие остались валяться в стороне, сказать затруднительно.

Главное о мобилизации: бронь по профессиям, отсрочка отцам с детьми, важно для уклонистов, сроки мобилизации.

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Горелов
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