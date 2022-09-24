Тротуар на Красной Горке не дает пешеходам утратить бдительность

24.09.2022 | 20:00

Без происшествий преодолеть участок тротуара на Красной Горке - настоящее испытание. Тут ходят и дети, и пожилые люди, и молодые матери с колясками. Деваться некуда - другого пути нет.

Дорога ведет к поликлинике, магазинам и аптекам, поэтому поток пешеходов здесь большой. Многие уже неоднократно жаловались в различные инстанции, но проблема так и не решена.

«Сложно, скажем так. Все время приходится смотреть под ноги», - признала пенионерка.

Между тем споткнуться и упасть здесь не составит труда, ведь путь состоит из выбоин и ям. Зимой, когда наступают сильные морозы, скованная льдом дорожка и вовсе становится непроходимой.