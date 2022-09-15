Дорога на Ульяновской вызывает у пензенцев негативные эмоции

15.09.2022 | 20:57

Сказали бы, да воспитание не позволяет - примерно один ответ у местных на вопрос о состоянии дороги.

Проезжая часть пролегает мимо дома № 19 на Ульяновской. Поток машин здесь большой, практически каждую минуту проезжает автомобиль, по этому пути передвигаются люди не только из 19-го строения. Плюс ко всему неподалеку располагается станция скорой помощи. Тем не менее асфальтового полотна здесь нет уже долгие годы.

«Это безобразие у нас длится уже давно. Была комиссия, они там сделали, а здесь - нет», - пожаловалась местная жительница Людмила Васильевна.

Четко видна линия, где заканчивается асфальт и начинается бездорожье. Проблема давняя, частично проводится ямочный ремонт, выбоины засыпают щебнем, что тоже не самый надежный вариант, но никаких масштабных восстановительных работ здесь не было никогда. В 2019-м местные активисты даже написали коллективное обращение к народному избраннику.

Результат налицо. Возможно, какие-то работы и проводились, но местные такого не припомнят. А даже если и был ремонт, то его следов уже не найти. Безопасные и качественные дороги доступны не всем.