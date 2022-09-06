Жители дома на ул. Свердлова бьют тревогу из-за разрушенной отмостки

06.09.2022 | 20:25

Аварийная ситуация сложилась в доме на Свердлова, 40. Ливни разрушили отмостку. Около подъездов она в хорошем состоянии, но с обратной стороны и у бокового фасада фактически отсутствует.

«Сильные дожди, идет мощный поток воды, энергия большая. Нам практически снесло отмостку, промыло до основания, до блоков», - сообщил старший по дому Сергей Александрович.

Три года назад ремонтировали крышу, часть сэкономленных средств потратили на отмостку, сделали обычную - без усиления. Никто не предполагал, что вода взрыхлит асфальтовую полосу как плуг пашню.

Началось все в 2021 году. Ливни принялись кромсать защитный слой по периметру здания.

«Мы обращались в компанию «Уютный дом», они привезли битый кирпич. Только у торца засыпали, но оно все равно не держалось. В этом году, как дожди пошли, кирпичи все вынесло на дорогу, канаву промыло», - рассказала жительница дома Тамара Михайловна.

Восстановить отмостку со стороны фасада и сбоку просто необходимо. Сергей Александрович прикинул примерную стоимость - полмиллиона.

«Речь, конечно, идет о том, чтобы полностью снимать грунт, асфальтировать до пешеходной дороги, примыкающей к дому. Это серьезная работа. Мы хотели бы, чтобы ее решил город. Земля не приватизирована под домом, приватизированы только квартиры», - объяснил он.

Жильцам самим не собрать такую сумму: у большинства из доходов - только пенсия.

Муниципалитет оказывал помощь в критических ситуациях, к примеру, выделял деньги из бюджета на восстановление разрушенных фасадов.