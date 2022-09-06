Невыносимо: пензенцы пожаловались на дорогу на улице Чехова

06.09.2022 | 20:54

Дорога - как прорва: все принимает и поглощает с большим аппетитом. Участок улицы Чехова до того разбит, что жильцы уже не выбирают материал для выравнивания ям. Лучший вариант - кирпичи, но годятся также деревянные изделия, бурьян, сено.

«Там невыносимо, лет 30 не делали ремонт. Ямы, а как вода - вся дорога в воде. Мы на заправку заходим и там можем надеть нормальную обувь», - пожаловалась местная жительница Галина Васильевна.

Женщину журналисты «Службы 11» встретили на приличном отрезке Чехова - улица длинная. От Центрального рынка до Железнодорожной асфальт крепкий, а от нее до Сурской - вообще новый. Ресурсники прокладывали коммуникации и восстановили проезжую часть, прежде совершенно разбитую.

А вот от заправочного комплекса до Огородной - жалкое подобие дороги.

Люди соорудили тротуар из того, что было под рукой.

«Я почистила от травы, а мальчишки натаскали старые двери, чтобы нам пройти было где», - рассказала Галина Васильевна.

Ухудшают состояние и без того убитой полосы постоянные утечки. Палкой отмечена очередная - эта пока выдает жидкость малыми порциями. Но бывают и обильные, устранения жильцы ждут неделями.