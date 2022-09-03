Чистая вода из труб на Средней улице расходуется впустую

03.09.2022 | 17:00

Из колодца примерно рядом с домом на Средней, 39, вытекает вода. Сильно не бурлит, а все же пустая трата ресурса налицо.

«Недели две питьевая вода течет, никто не приезжает - вот так у нас ко всему относятся. Машины едут и обрызгивают всех, мы уж там не ходим», - рассказала пенсионерка.

В этих краях из искусственно созданного русла вырвался не единственный ручей. Уже и не питьевая вода отправилась на поиски нового места. Радуются те, чьи участки поток минует: лужи в огороде ни к чему.

«На Бекешскую вытекает, там даже нельзя будет пройти, вода прямо сильно течет», - констатировала пензячка.

Бить тревогу следует прежде всего жильцам частного сектора, у кого дома подсоединены коммуникациями к центральным колодцам. Но, бывает, подтекает из люков, имеющих отношение и к конкретным домам.

Канализационные шахты могут забиваться, но хуже, когда дают течь водопроводные трубы.