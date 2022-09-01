В Кривозерье пешеходы рискуют жизнью из-за отсутствия тротуара

01.09.2022 | 21:04

Когда-то был тротуар на маленьком участке Кривозерья перед зданием № 28 - он еще служит людям, хотя порядочно истерт. Но местные жители и такому были бы рады, если бы он тянулся вдоль улицы по нечетной стороне. Здесь от дома № 69 до № 143 нет никаких пешеходных зон.

«Машины носятся с большой скоростью, никто их не ограничивает. Дорога узкая, жители ходят именно по дороге - и дети, и старики. Было уже несколько случаев, что машины сшибали и детей, и взрослых, и животных», - пожаловалась Галина Александровна

Несколько лет назад в Кривозерье отремонтировали проезжую часть. До поворота на улицу 40 лет Октября есть тротуар и знаки перехода. После - ничего, будто пешие летают по воздуху.

«На знаки «Главная дорога» нашли средства, а «Ограничение скорости» на тот же столб повесить - нет средств. А он стоит максимум 2 000, этот кругляк. Разве нельзя найти? Здесь жилая зона, а они носятся, как будто трасса», - возмутилась Маргарита Васильевна.

Жители прислали ролик, запечатлев поток машин за короткий промежуток времени.

Требования населения закономерны. Никто не просит сделать тротуар по новым нормам и правилам - понимают, что это возможно только во время капитального ремонта дороги. Но хоть бы полосу из асфальтовой крошки отсыпали по нечетной стороне, где обочина пошире.