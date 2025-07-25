На проспекте Победы водитель ГАЗа сбил пешехода

25.07.2025 | 11:58

Вечером в четверг, 24 июля, на проспекте Победы в областном центре под колеса автомобиля попал пешеход. Кадрами с места происшествия с редакцией сетевого издания «ПензаИнформ» поделился читатель.

Он запечатлел мужчину, лежащего без движения на проезжей части. Пострадавшему помогали медики.

Как рассказали в областной ГАИ, ДТП случилось в 23:30. 23-летний водитель автомобиля ГАЗ сбил 48-летнего мужчину.

Пешеход получил травмы, медики госпитализировали его.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства ДТП.