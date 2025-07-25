На улице Беляева в Пензе насмерть сбили пешехода

25.07.2025 | 09:49

В Пензе утром в пятницу, 25 июля, на улице Беляева случилось ДТП, которое унесло жизнь человека.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. Очевидцы сообщили, что погибла женщина.

ДТП случилось в районе дома № 45. Пешехода сбил водитель легкового автомобиля (предположительно, Audi).

Как рассказали сетевому изданию «ПензаИнформ» в областной ГАИ в 9:26, на месте работают инспекторы. Более подробные сведения они предоставят позже.

3 июля на дороге в Пензенском районе, в районе Леонидовки, под колесами автомобиля погиб 13-летний подросток. Школьник пересекал проезжую часть в неположенном месте.