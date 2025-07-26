Момент ДТП на ул. Центральной: Ford сбил подростка

26.07.2025 | 10:29

В ГАИ сообщили подробности ДТП на улице Центральной в Пензе, которое случилось днем в пятницу, 25 июля.

Предварительно установлено, что в 11:22 перед остановкой «НПП «МедИнж» 49-летняя автолюбительница за рулем Ford Focus сбила подростка 2008 года рождения.

«Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - рассказали в областной ГАИ.

Момент ДТП попал на видео. Судя по кадрам, подросток перебегал дорогу по пешеходному переходу. Автолюбительница в Ford, двигавшаяся по второй полосе, проигнорировала тот факт, что машина в первой остановилась, не притормозила и сбила пешехода. Удар был такой силы, что подросток подлетел в воздух, а затем упал.

По факту происшествия проводят проверку.