Происшествия

Момент ДТП на ул. Центральной: Ford сбил подростка

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В ГАИ сообщили подробности ДТП на улице Центральной в Пензе, которое случилось днем в пятницу, 25 июля.

Предварительно установлено, что в 11:22 перед остановкой «НПП «МедИнж» 49-летняя автолюбительница за рулем Ford Focus сбила подростка 2008 года рождения.

«Пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован», - рассказали в областной ГАИ.

Момент ДТП попал на видео. Судя по кадрам, подросток перебегал дорогу по пешеходному переходу. Автолюбительница в Ford, двигавшаяся по второй полосе, проигнорировала тот факт, что машина в первой остановилась, не притормозила и сбила пешехода. Удар был такой силы, что подросток подлетел в воздух, а затем упал.

По факту происшествия проводят проверку.

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Источник — фото - кадр с видео «Сова Пенза Авто»
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