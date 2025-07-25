Происшествия

На ул. Центральной в Пензе сбили пешехода, момент попал на видео

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В пятницу, 25 июля, на улице Центральной в Пензе сбили человека на нерегулируемом пешеходном переходе. Момент ДТП попал на видео, его выложили в сеть.

ЧП случилось перед остановкой «НПП «МедИнж» в 11:22.

Пешеход перебегал дорогу, а водитель, двигавшийся по второй полосе, проигнорировал тот факт, что машина в первой остановилась.

«Всегда поражают люди, которые, видя, что в соседнем ряду перед пешеходным переходом машина останавливается, продолжают ехать, не снижая скорости», «Прав ее (водитель - женщина. - Прим. ред.) лишить за это. Тоже всегда удивляюсь, если машина стоит у пешехода - значит, кого-то пропускает», - прокомментировали горожане видео.

Пензенцы при этом отметили, что пересекать дорогу бегом опасно: «Пешеход всегда прав, но не всегда жив... Водитель виноват, но бежать-то было зачем?!», «Пешеход должен встретиться глазами с водителем, а не бежать напролом. Водителей не оправдываю, но, пешеходы, цените свою жизнь, убедитесь, что вас пропускают, мало ли - тормоза откажут или еще что».

Официальной информации о случившемся пока нет.

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Источник — видео «Сова Пенза Авто»
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