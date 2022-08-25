Пензенцы третий месяц наблюдают утечку на улице Чехова

25.08.2022 | 19:40

Съемочная группа «Службы 11» попыталась добраться до самого сердца утечки на улице Чехова.

Коммуникации лежат глубоко, не дотянуться. Когда-то они питали дом поблизости питьевой водой. Здание снесли как аварийное, а задвижку не перекрыли. Хлынула вода.

«Она уже с июня течет. Приезжали, сделали дырку в канализации. Туда стекает, они успокоились и уехали», - пожаловалась местная жительница Татьяна Владимировна.

Здесь возникли проблемы с напором. Возможно, утечка и тонкая струйка из крана взаимосвязаны.