На перекрестке улиц Долгова и Чехова с весны проваливается асфальт

24.08.2022 | 20:13

Одно против тысяч - сигнальное ограждение предупреждает водителей о провале на перекрестке улиц Долгова/Чехова. Какой это по счету красный заборчик, неизвестно. За время существования вмятины в дороге несколько деревянных собратьев были уничтожены автомобилями. Обломки лежат неподалеку.

«Наверное, с весны. Был сильный, его огородили, заасфальтировали, все объезжали. Потом через месяц-полтора снова ямка образовалась - опять загородили, опять что-то делали», - рассказала местная жительница Галина Васильевна.

Сигнальный забор стоит между колодцами рядом с заплаткой, свидетельствующей о недавних раскопках и попытке реанимировать коммуникации.

«Гнилые. Их сваривают, и у нас все время здесь проваливается», - пожаловалась жительница Пензы.

Несмотря на то что отверстие возникло на пересечении линий разметки, а не на полосах, машины умудряются задевать сигнальное ограждение. При его отсутствии кого-нибудь угораздит направить автомобиль прямо в яму.