На улице Островского дорога к школе таит угрозу жизни

20.08.2022 | 16:30

Безопасность - это главное, тем более когда дело касается детей. А их немало ходит в школу № 17 на улице Островского. Калитка есть, а перехода официального нет. Даже взрослым становится страшновато, особенно в холодное время года, когда начинается гололедица.

«Знак ограничения не стоит, машины идут на полном ходу. Переходят женщины, дети, зимой скользко. Мы уж сколько раз обращались к депутатам, чтобы хоть знак поставили или «лежачего полицейского», - рассказала местная жительница.

Проблему пытаются решить уже лет пять, но принятые по жалобам людей меры носят исключительно временный характер.

«На 1 Сентября полицейского здесь поставят, чтобы машины не ездили. Нам это не надо, нам надо, чтобы люди проходили спокойно - и пожилые, и дети», - пояснила горожанка.

Проезжую часть лучше всего пересекать не спеша, оглядываясь по сторонам.

«Мы пешком, а дети-то и на самокатах, и на велосипедах едут, в школу идут. Поток большой», - отметила пензячка.

Вряд ли кому-то нужна авария с участием школьников, чтобы здесь появился наконец «лежачий полицейский».