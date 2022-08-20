Сетевое издание|18+|Суббота|20 авг 2022|17:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+27oC
+28oC
Завтра | Облачно |

Из жизни

На улице Островского дорога к школе таит угрозу жизни

Печать
Telegram

Безопасность - это главное, тем более когда дело касается детей. А их немало ходит в школу № 17 на улице Островского. Калитка есть, а перехода официального нет. Даже взрослым становится страшновато, особенно в холодное время года, когда начинается гололедица.

«Знак ограничения не стоит, машины идут на полном ходу. Переходят женщины, дети, зимой скользко. Мы уж сколько раз обращались к депутатам, чтобы хоть знак поставили или «лежачего полицейского», - рассказала местная жительница.

Проблему пытаются решить уже лет пять, но принятые по жалобам людей меры носят исключительно временный характер.

«На 1 Сентября полицейского здесь поставят, чтобы машины не ездили. Нам это не надо, нам надо, чтобы люди проходили спокойно - и пожилые, и дети», - пояснила горожанка.

Проезжую часть лучше всего пересекать не спеша, оглядываясь по сторонам.

«Мы пешком, а дети-то и на самокатах, и на велосипедах едут, в школу идут. Поток большой», - отметила пензячка.

Вряд ли кому-то нужна авария с участием школьников, чтобы здесь появился наконец «лежачий полицейский».

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте