Из жизни

На улице Минской разрушилось асфальтовое покрытие

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Скрипя на колдобинах, едут кареты скорой помощи на Минской, 19, где на первом этаже находится подстанция. Мучаются и жители трех домов. Автомобилисты снижают скорость и пытаются лавировать, пешеходы уворачиваются от брызг из многочисленных луж.

«Одни дыры, ямы. Это ничья площадь. Сверху заасфальтировали и внизу, а там участок ничей», - рассказала местная жительница Любовь Петровна.

Дорога давно известна как одна из самых худших если не в городе, то в микрорайоне точно. Объехать ямы почти нереально, а вот пешеходы могут пробраться по остаткам асфальта - если машин нет.

«Обхожу, хромаю, но хожу. Да еще и дом на балансе не числится и все. И дорогу не делают вообще, уже пятый год, если не больше», - сообщил Михаил Иванович.

Он вспоминает прежние времена. Считает, что твердое покрытие лишь отчасти разрушилось из-за долгого времени использования. Есть и геологические причины.

«Здесь овраг раньше был до домов», - пояснил Михаил Иванович.

Возможно, с годами просела почва. Твердое покрытие на неустойчивом основании не выдержало нагрузок.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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