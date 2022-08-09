На улице Минской разрушилось асфальтовое покрытие

Скрипя на колдобинах, едут кареты скорой помощи на Минской, 19, где на первом этаже находится подстанция. Мучаются и жители трех домов. Автомобилисты снижают скорость и пытаются лавировать, пешеходы уворачиваются от брызг из многочисленных луж.
«Одни дыры, ямы. Это ничья площадь. Сверху заасфальтировали и внизу, а там участок ничей», - рассказала местная жительница Любовь Петровна.
Дорога давно известна как одна из самых худших если не в городе, то в микрорайоне точно. Объехать ямы почти нереально, а вот пешеходы могут пробраться по остаткам асфальта - если машин нет.
«Обхожу, хромаю, но хожу. Да еще и дом на балансе не числится и все. И дорогу не делают вообще, уже пятый год, если не больше», - сообщил Михаил Иванович.
Он вспоминает прежние времена. Считает, что твердое покрытие лишь отчасти разрушилось из-за долгого времени использования. Есть и геологические причины.
«Здесь овраг раньше был до домов», - пояснил Михаил Иванович.
Возможно, с годами просела почва. Твердое покрытие на неустойчивом основании не выдержало нагрузок.
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