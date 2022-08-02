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Во Втором проезде Яблочкова впервые за 70 лет увидели асфальт

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«Мы очень рады. Более 70 лет со дня основания этой улицы. Она впервые увидела асфальт. Достаточно неплохо поработали, но есть и небольшие нюансы», - рассказал местный житель Виктор.

Второй проезд Яблочкова кардинально изменился - исчезла разбитая до основания полоса, черная матовая проложена между домами. Но между 10-м и 14-м трава растет. Попасть к себе жители могут лишь спрыгивая с нового асфальта.

«В этот проулочек с одноименным названием Второй проезд Яблочкова, несмотря на договоренность со специалистами, съезд не был сделан. Высота навскидку где-то в районе 20 сантиметров. Машина проехать не может», - пожаловался мужчина.

Три автомобиля регулярно спускаются с основной дороги к своим домам. После ремонта - ни один не рискнул: перепад большой плюс жалко асфальт.

«За неделю рассыпятся края, будет размывать водой, и опять асфальт будет изуродован. Проще сделать съезд небольшой - и все будет хорошо», - отметил местный житель Юрий Борисович.

Как прокомментировали в пресс-службе администрации Пензы, во Втором проезде Яблочкова ремонт еще не закончен, будут укреплять обочины и сделают также съезд к домам (10, 12, 14-му) до 5 августа.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Берегите асфальт другова раза не доживёте.

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