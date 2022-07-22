Жители девятого этажа в доме на Ладожской страдают от протечек

22.07.2022 | 21:06

Потеки на потолке и стенах, расставленные по квартирам тазы - такую картину можно увидеть в доме № 29 на Ладожской.

«Крышу мы капитально ремонтировали лет 11 назад - это много. Провайдеры там топчутся, снег сбрасывают, ну мало ли что - крышу прохудили всю. Поэтому локально, там, где сильно течет, ее ремонтировала управляющая компания. Клочками, так скажем», - отметила старшая по дому Любовь Петровна.

Но меры спасали лишь на какое-то время. Влага в итоге нашла себе путь.

«Девятый этаж сейчас весь страдают. Вот мужчина купил себе квартиру, только сделал ремонт - пошли дожди и у него все протекло. Конечно, он за голову схватился, это же дорогое удовольствие», - рассказала Любовь Петровна.

Председатель совета собственников жилья говорит, что есть спецсчет, то есть деньги идут не в так называемый общий котел, и капитальное обновление многоэтажки проходит не по графику, утвержденному региональным фондом, а когда накопятся необходимые средства.

Учитывая, что сборы в доме хорошие и жильцы законопослушные, есть четкие сроки.

«По плану, мы будет делать крышу с весны 2023 года. К тому времени соберем нужную сумму, потому что это большие деньги. 2,5 миллиона мы заплатили за электрику», - пояснила Любовь Петровна.

Дорого обошлась и замена сетей в подвале. Осталось отремонтировать только крышу, но этот вид работ - один из самых затратных.