Из жизни

Жители девятого этажа в доме на Ладожской страдают от протечек

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Потеки на потолке и стенах, расставленные по квартирам тазы - такую картину можно увидеть в доме № 29 на Ладожской.

«Крышу мы капитально ремонтировали лет 11 назад - это много. Провайдеры там топчутся, снег сбрасывают, ну мало ли что - крышу прохудили всю. Поэтому локально, там, где сильно течет, ее ремонтировала управляющая компания. Клочками, так скажем», - отметила старшая по дому Любовь Петровна.

Но меры спасали лишь на какое-то время. Влага в итоге нашла себе путь.

«Девятый этаж сейчас весь страдают. Вот мужчина купил себе квартиру, только сделал ремонт - пошли дожди и у него все протекло. Конечно, он за голову схватился, это же дорогое удовольствие», - рассказала Любовь Петровна.

Председатель совета собственников жилья говорит, что есть спецсчет, то есть деньги идут не в так называемый общий котел, и капитальное обновление многоэтажки проходит не по графику, утвержденному региональным фондом, а когда накопятся необходимые средства.

Учитывая, что сборы в доме хорошие и жильцы законопослушные, есть четкие сроки.

«По плану, мы будет делать крышу с весны 2023 года. К тому времени соберем нужную сумму, потому что это большие деньги. 2,5 миллиона мы заплатили за электрику», - пояснила Любовь Петровна.

Дорого обошлась и замена сетей в подвале. Осталось отремонтировать только крышу, но этот вид работ - один из самых затратных.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Неужели так трудно самим пропенить щели ?

Гость||

Самое главное платите во время все платежи за хапремонт!! Ну и управляйке платить не забывайте. И губернатор Вас наградит.

Имя: Гость
Комментарий:

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