Из жизни

Жители дома на Одесской боятся падения старых деревьев

Печать
Telegram

Микрорайон старый, растительность моложе не становится, говорят пенсионерки из дома на Одесской, 9. Они боятся, что исполины не выдержат собственного веса и рухнут вниз.

«Нам хоть обрезать бы! У нас на балконе уже!» - пожаловалась жительница дома Антонина Григорьевна.

Особенно страшно было на днях, во время ливня. Тогда жители Одесской гадали, куда рухнут деревья - во двор или на дом.

«Их клонит на балкон. А если балкон упадет? Тогда что делать?» - возмутилась пензячка.

Есть ли какие-то конкретные планы, женщины не знают.

«Ветки могут расколоть окно. Боязно», - поделилась опасениями Надежда Прокофьевна.

Раньше коммунальщики следили за растительностью лучше.

«То же самое было, но мы письмо писали, у нас рубили. А другие вот жалуются, сидят и говорят об этом. Подсказываю: напишете - вам ответят, можно это сделать или нет», - подчеркнула женщина.

Попытка не пытка, уверены пенсионерки.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте