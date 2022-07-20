Жители дома на Одесской боятся падения старых деревьев

Микрорайон старый, растительность моложе не становится, говорят пенсионерки из дома на Одесской, 9. Они боятся, что исполины не выдержат собственного веса и рухнут вниз.
«Нам хоть обрезать бы! У нас на балконе уже!» - пожаловалась жительница дома Антонина Григорьевна.
Особенно страшно было на днях, во время ливня. Тогда жители Одесской гадали, куда рухнут деревья - во двор или на дом.
«Их клонит на балкон. А если балкон упадет? Тогда что делать?» - возмутилась пензячка.
Есть ли какие-то конкретные планы, женщины не знают.
«Ветки могут расколоть окно. Боязно», - поделилась опасениями Надежда Прокофьевна.
Раньше коммунальщики следили за растительностью лучше.
«То же самое было, но мы письмо писали, у нас рубили. А другие вот жалуются, сидят и говорят об этом. Подсказываю: напишете - вам ответят, можно это сделать или нет», - подчеркнула женщина.
Попытка не пытка, уверены пенсионерки.
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