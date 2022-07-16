Во дворе на улице Бородина 10 лет ждут ремонта дороги

16.07.2022 | 16:00

Дорога во дворе дома № 20 на улице Бородина лучше не становится, говорят местные жители, которые 10 лет ездят и ходят по сплошным ямам. Нормального ремонта асфальтового покрытия они ждут с нетерпением, только добиться включения в какую-нибудь программу не могут, несмотря на усилия активистов. Коммунальщики крошкой засыпают выбоины, но меры не помогают.

«Уже несколько раз ремонтировали. Может, действительно машинами, их тут много ходит, разбивают», - предположил пенсионер.

«Чего у нас творится - это же кошмар! На седьмом этаже - два мальчика маленьких, в дождик пошли, один прямо в лужу упал. 40 лет, столько платим!» - возмутилась местная жительница.

Жители не раз обращались и к народным избранникам, и к коммунальщикам, но толку нет.

«У нас какие канавы-то здесь! Тут собирается, там собирается, а где ливневка - полностью стекает. Вот если бы это было немножко поднято...» - рассудила женщина.

Особенно проблематично ходить после дождя, когда кругом расползается грязь.

«В начале-то хорошо положили, а с другой стороны и до конца все плохо», - отметил житель дома.

Почему повезло лишь небольшому участку, непонятно. Вся дорога во дворе нуждается в ремонте.