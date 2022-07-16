Из жизни

Еще один остановочный павильон в Пензе пострадал от рук вандалов

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Пензенцев выводит из себя хамское, бессмысленное отношение отдельных людей к чужому имуществу. Вандалы разрисовывают, разбивают, ломают то, что им лично не принадлежит. В группе «Черный список» соцсети «ВКонтакте» разместили снимок расписанной опоры остановочного павильона. Пользователи резко осудили хулиганов.

Конструкция на улице Измайлова выглядит не лучше и впечатляет даже тех, кто ее в первый раз видит.

«Мы тут случайно оказались - не на тот автобус сели. Но у нас очень много разбитых остановок. Это напрягает», - отметила прохожая.

У павильона оторван угол задней панели. Те, кому некуда было применить силу, пытались сорвать крепление. Когда не получилось, с досады засунули под него жевательную резинку. Граждане томились желанием сделать хоть что-нибудь, лишь бы плохо.

Остановка «Автоколонна» стоит у полосы по направлению в центр города. Напротив - не намного краше. Впрочем, есть люди, которым переломанные конструкции в новинку.

«Мусор, вижу, валяется, а чтобы разбито - нет. Мусор из урны выпадает», - пояснила горожанка.

Здесь довольно чисто, за порядком присматривает муниципальная организация. Но за сохранностью объекта не уследили.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Вычесть стоимость ремонта из кармана умников разработавших и внедривших систему "безопасный город" и дело сдвинется с мёртвой точки. А когда их система заработает, можно будет взыскивать с выявленных вандалов.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Мы тут случайно оказались - не на тот автобус сели.
Ну и дурачьё.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Впрочем, есть люди, которым переломанные конструкции в новинку.
Потому что основная проблема города Пензы в отсутствии нормальных остановок общественного транспорта, грязи и мусоре на этих самых остановках, заливании дождём и в игнорировании остановок маршрутчиками. Какие-то каракули и повреждёное акриловое стекло - ничто.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

томились желанием сделать хоть что-нибудь, лишь бы плохо.
Это девиз администрации города Пензы.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

у нас очень много разбитых остановок. Это напрягает
А больше её ничаво не напрягает?

Имя: Гость
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