Еще один остановочный павильон в Пензе пострадал от рук вандалов

Пензенцев выводит из себя хамское, бессмысленное отношение отдельных людей к чужому имуществу. Вандалы разрисовывают, разбивают, ломают то, что им лично не принадлежит. В группе «Черный список» соцсети «ВКонтакте» разместили снимок расписанной опоры остановочного павильона. Пользователи резко осудили хулиганов.
Конструкция на улице Измайлова выглядит не лучше и впечатляет даже тех, кто ее в первый раз видит.
«Мы тут случайно оказались - не на тот автобус сели. Но у нас очень много разбитых остановок. Это напрягает», - отметила прохожая.
У павильона оторван угол задней панели. Те, кому некуда было применить силу, пытались сорвать крепление. Когда не получилось, с досады засунули под него жевательную резинку. Граждане томились желанием сделать хоть что-нибудь, лишь бы плохо.
Остановка «Автоколонна» стоит у полосы по направлению в центр города. Напротив - не намного краше. Впрочем, есть люди, которым переломанные конструкции в новинку.
«Мусор, вижу, валяется, а чтобы разбито - нет. Мусор из урны выпадает», - пояснила горожанка.
Здесь довольно чисто, за порядком присматривает муниципальная организация. Но за сохранностью объекта не уследили.
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