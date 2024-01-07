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Происшествия

В Арбековской Заставе автомобиль влетел в остановку с людьми

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В воскресенье, 7 января, в микрорайоне Арбековская Застава случилось ДТП на остановке общественного транспорта.

По словам пензенцев, водитель легковушки сбил людей, стоявших в ожидании автобуса. Время происшествия не указывается.

На кадрах, снятых стационарной камерой и появившихся в социальной сети «ВКонтакте», видно легковой автомобиль, который едет с высокой скоростью по дороге. Водитель начинает тормозить, машину заносит с разворотом на остановку с людьми.

Камера запечатлела, как один человек падает в снег, а следом - другой.

Также пользователи соцсети «ВКонтакте» сообщили, что в ДТП пострадала беременная горожанка.

«Травмы несильные. Доставили в больницу», - написал участник группы «Автохам Пенза», поделившись снимком с места происшествия.

Официальной информации об аварии нет.

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Источник — видео «Сова Пенза авто»
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