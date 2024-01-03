В Заречном вандалы на квадроциклах испортили трассу лыжникам

Лыжню в лесном массиве Заречного жестоко испортили вандалы. Любителям прокатиться по утреннему снежку в первый день нового года предстала неприглядная картина: вместо накатанной тропинки - широкие и глубокие колеи от колес квадроциклов, на которых кто-то лихо покатался.
В новогоднюю ночь шел мокрый снег. К утру он подмерз, и лыжная трасса покрылась буграми и ямами. Убитой оказалась и стартовая площадка.
Теперь излюбленное место зареченских лыжников нужно будет приводить в первоначальное состояние.
Этому способствует последний снегопад, но все равно на восстановление потребуется время.
«Обращаемся к собственникам квадроциклов и внедорожников! Не используйте для катания лесные просеки и дорожки с проложенной лыжней. Внедорожной техникой пользуются десятки человек, а лыжней - тысячи жителей нашего города», - публикует портал Zarpressa/ru обращение городского комитета по физической культуре и спорту.
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