В Заречном вандалы на квадроциклах испортили трассу лыжникам

03.01.2024 | 13:25

Лыжню в лесном массиве Заречного жестоко испортили вандалы. Любителям прокатиться по утреннему снежку в первый день нового года предстала неприглядная картина: вместо накатанной тропинки - широкие и глубокие колеи от колес квадроциклов, на которых кто-то лихо покатался.

В новогоднюю ночь шел мокрый снег. К утру он подмерз, и лыжная трасса покрылась буграми и ямами. Убитой оказалась и стартовая площадка.

Теперь излюбленное место зареченских лыжников нужно будет приводить в первоначальное состояние.

Этому способствует последний снегопад, но все равно на восстановление потребуется время.

«Обращаемся к собственникам квадроциклов и внедорожников! Не используйте для катания лесные просеки и дорожки с проложенной лыжней. Внедорожной техникой пользуются десятки человек, а лыжней - тысячи жителей нашего города», - публикует портал Zarpressa/ru обращение городского комитета по физической культуре и спорту.