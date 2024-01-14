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Из жизни

Хулиганы добрались до остановочного павильона на Сухумской

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Остановочный павильон «Улица Сухумская» испортили хулиганы. Они изрисовали стены и стекла конструкции надписями.

Снимок испорченного павильона появился в пензенском телеграм-канале. В комментариях к посту пользователи выразили свое негодование по поводу произошедшего.

«Поймать, выписать штраф по 100 000 и заставить мыть остановку. Потом желание у них пропадет так уродовать», «Везде на столбах надо камеры ставить. Это трэш какой-то. Все уродуют, все. И безнаказанно», - написали горожане.

12 января стало известно о том, что атаке хулиганов подвергся остановочный павильон «Лермонтовская библиотека». Неизвестные тоже изрисовали его.

«Ну что за нелюди есть в Пензе. Лишь бы все испортить!» - возмутилась автор снимков пострадавшей конструкции.

Павильоны «Улица Сухумская» и «Лермонтовская библиотека» - редкий в областном центре вид конструкций с USB-портами для зарядки гаджетов, Wi-Fi. Создатели должны были предусмотреть и оснащение камерами видеонаблюдения.

Таких остановок в областном центре больше не будет, концессионное соглашение с инвестором так и не заключили. Сейчас коммунальщики устанавливают другие конструкции, изготовленные из профлиста. Пензенцам они напоминают ограждения у мусорных баков.

«Данный материал является вандалоустойчивым и не продуваемым ветром. Стекло и пластик дают обзор и защищают от ветра, но разбиваются и неприглядно выглядят в запыленном или закрашенном виде», - объяснили горожанам в Управлении ЖКХ Пензы.

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Источник — фото «Просто Пенза»
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