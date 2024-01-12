Павильоны на «Лермонтовской библиотеке» изуродовали вандалы

12.01.2024 | 19:42

Павильоны на остановке «Лермонтовская библиотека» в Пензе подверглись атаке вандалов. О случившемся в пятницу, 12 января, написала горожанка Юлия П. в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

«Ну что за нелюди есть в Пензе. Лишь бы все испортить!» - возмутилась девушка.

Она прислала фотографии, сделанные на остановках. На них запечатлены стеклянные стены павильонов, исписанные и разрисованные краской.

«Ну кому показалось, что это интересно и красиво? Это убого и жалко. И многое говорит об авторе», - подчеркнула пензячка.

На остановке «Лермонтовская библиотека» по направлению в центр стоит один из трех высокотехнологичных павильонов, которые оборудовал в октябре 2022 года инвестор. Тогда сооружения появились также на остановках «Улица Сухумская» и «Областная филармония» (из центра). Пассажиры могли зарядить гаджеты от USB-портов, должны были работать камеры видеонаблюдения и Wi-Fi.

Администрация Пензы рассматривала возможность заключить с инвестором концессионное соглашение, чтобы обновить и другие конструкции, но в дальнейшем от планов пришлось отказаться. В ноябре 2023-го пензенцам сообщили, что других таких остановок не будет. Их признали непрактичными и предупредили, что не станут содержать за счет казны.