Крыша остановочного павильона на ул. Каракозова пропускает снег

25.02.2024 | 12:35

Крыша остановочного павильона на улице Каракозова в Пензе не выдержала эксплуатации. В ней образовалась огромная дыра.

Сквозь отверстие на головы горожан сыплется снег, а с приходом тепла пассажиров, ожидающих транспорт, станет беспокоить и капель.

Фото павильона, который не справляется с задачей защитить людей от неблагоприятных погодных явлений, появилось в социальной сети «ВКонтакте». Автор снимка отметил, что крыша конструкции уже два месяца в таком состоянии.

В Пензе активно обновляют остановочные павильоны, однако они не нравятся горожанам. Люди жалуются, что конструкции не могут укрыть их от ветра и осадков, под крышей мало места, а материал, из которого сделаны стены, напоминает им забор у мусорных баков.

Как объяснили чиновники, профлист, использующийся для конструкций, - это вандалоустойчивый материал. В отношении жалоб на то, что на остановках нельзя укрыться от ветра и осадков, найдено решение: в городе установят павильоны с закрытыми боковыми стенками.

Такой, например, появился на улице Токарной. Конструкция сразу же вызвала нарекания у горожан, ведь непрозрачная стена закрывает обзор, пассажиры не видят подъезжающий транспорт.