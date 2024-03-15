Сетевое издание|18+|Пятница|15 мар 2024|14:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+0oC
+1oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+0oC
+1oC
Завтра | Облачно |
 

Происшествия

К остановке на улице Суворова пришлось вызывать кинологов

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В пятницу, 15 марта, на остановке общественного транспорта на улице Суворова в Пензе прохожие увидели подозрительный пакет. Бдительные граждане сообщили о находке в правоохранительные органы.

Полиция быстро прибыла на место. В Сети очевидец сообщил, что проход к Сбербанку перекрыт, ожидается прибытие кинологов.

«Бабушки частенько забывают сумки, пока сидят автобус ждут», - написал один из комментаторов.

Прогноз оказался верным. Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», кинологи по прибытии начали осмотр. В этот момент к остановке подошла пожилая женщина: она забыла пакет и вернулась за ним.

Это не первый случай, когда оставленные кем-то вещи становятся причиной вызова экстренных служб.

Так, в марте 2023 года силовики оцепили здание ЦУМа на улице Кирова - причиной стала коробка с мужской обувью. Также по тревоге специалисты прибыли на вызов при обнаружении рюкзака, забытого посетителем банка.

А в коробке, из-за которой пришлось эвакуировать людей из торгово-развлекательного центра «Коллаж», сидели три котенка.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — фото «Пенза Новости»
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте