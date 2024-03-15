К остановке на улице Суворова пришлось вызывать кинологов

15.03.2024 | 12:29

В пятницу, 15 марта, на остановке общественного транспорта на улице Суворова в Пензе прохожие увидели подозрительный пакет. Бдительные граждане сообщили о находке в правоохранительные органы.

Полиция быстро прибыла на место. В Сети очевидец сообщил, что проход к Сбербанку перекрыт, ожидается прибытие кинологов.

«Бабушки частенько забывают сумки, пока сидят автобус ждут», - написал один из комментаторов.

Прогноз оказался верным. Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», кинологи по прибытии начали осмотр. В этот момент к остановке подошла пожилая женщина: она забыла пакет и вернулась за ним.

Это не первый случай, когда оставленные кем-то вещи становятся причиной вызова экстренных служб.

Так, в марте 2023 года силовики оцепили здание ЦУМа на улице Кирова - причиной стала коробка с мужской обувью. Также по тревоге специалисты прибыли на вызов при обнаружении рюкзака, забытого посетителем банка.

А в коробке, из-за которой пришлось эвакуировать людей из торгово-развлекательного центра «Коллаж», сидели три котенка.