К остановке на улице Суворова пришлось вызывать кинологов

В пятницу, 15 марта, на остановке общественного транспорта на улице Суворова в Пензе прохожие увидели подозрительный пакет. Бдительные граждане сообщили о находке в правоохранительные органы.
Полиция быстро прибыла на место. В Сети очевидец сообщил, что проход к Сбербанку перекрыт, ожидается прибытие кинологов.
«Бабушки частенько забывают сумки, пока сидят автобус ждут», - написал один из комментаторов.
Прогноз оказался верным. Как стало известно сетевому изданию «ПензаИнформ», кинологи по прибытии начали осмотр. В этот момент к остановке подошла пожилая женщина: она забыла пакет и вернулась за ним.
Это не первый случай, когда оставленные кем-то вещи становятся причиной вызова экстренных служб.
Так, в марте 2023 года силовики оцепили здание ЦУМа на улице Кирова - причиной стала коробка с мужской обувью. Также по тревоге специалисты прибыли на вызов при обнаружении рюкзака, забытого посетителем банка.
А в коробке, из-за которой пришлось эвакуировать людей из торгово-развлекательного центра «Коллаж», сидели три котенка.
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