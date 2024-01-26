На ул. Чаадаева легковой автомобиль перевернулся на бок на остановке

В пятницу, 26 января, на улице Чаадаева в пензенском микрорайоне Шуист случилось дорожно-транспортное происшествие с участием общественного транспорта.
Об аварии рассказали очевидцы. На выложенных ими снимках видно, что все произошло около остановочного павильона и пешеходного перехода. «10:25», - уточнили люди.
На фото - перевернувшийся на левый бок легковой автомобиль «Лада-Калина», маршрутка № 1 и толпа пассажиров.
По информации УГИБДД УМВД России по Пензенской области, в аварии никто не пострадал, машины получили механические повреждения.
Этим же утром, около 8:30, на улице Лермонтова у остановки в районе Олимпийской аллеи маршрутка № 1 соскользнула с наледи, образовавшейся в заездном кармане, и задела Renault.
7 января в Арбековской Заставе водитель легкового автомобиля влетел в павильон и сбил людей, стоявших там в ожидании автобуса.
Видео Александра Бондырева.
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