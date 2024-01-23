В Пензе выдвинули версии странного поведения водителей автобусов

23.01.2024 | 15:41

У жителя Пензы появилось несколько предположений, почему водители автобусов проезжают мимо остановок, игнорируя ожидающих там людей.

Своей точкой зрения горожанин поделился в соцсети «ВКонтакте».

«22 января сего года в 9 утра стоял на остановке в Запрудном, в районе магазина «Весна», в сторону центра. Практически все автобусы проезжают мимо - 66-й, 82-й, два 54-х один за другим. В салоне сидели люди. Я стал переживать: там, что, в заложники всех взяли? Может, я чего не знаю? Может, нашу остановку отменили? Может, тут какая зараза или мы рожей не вышли, теперь только красивых людей возят? Может, кто-то из наших обидел водилу, гадит постоянно в автобусе, и все из солидарности решили нас игнорировать? Такая проблема, оказывается, не только сегодня», - написал пензенец.

В комментариях к посту горожане оценили его юмор и отметили, что столкнулись с той же проблемой. Сложно уехать не только из Арбекова, но и из Терновки.

Чуть позже министерство цифрового развития, транспорта и связи региона на своей странице во «ВКонтакте» прокомментировало происходящее в областном центре.

«Пассажиры некоторых муниципальных маршрутов на днях столкнулись с проблемой: автобусы проезжают мимо некоторых остановок в Пензе. Пассажир не должен просить водителя об остановке в нужном месте, так как водитель обязан останавливаться на всех остановочных пунктах. Неважно, сказал об этом кто-то из пассажиров или нет. Исключение - остановки по требованию: о них стоит предупредить водителя или кондуктора заранее. За нарушение организации транспортного обслуживания государственным контрактом перевозчикам будет выставлен штраф», - сообщили в министерстве.

Также горожан, которые заметили, что водитель не остановился на обязательной остановке, попросили пожаловаться в транспортную компанию или в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области», отправив письмо на gku_oppo@mail.ru.