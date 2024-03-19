Реклама напротив ТЦ «Фортуна» треплет нервы горожанам

19.03.2024 | 13:30

Реклама магазина напротив ТЦ «Фортуна» на улице Калинина убивает нервные клетки горожан. На это во вторник, 19 марта, в редакцию «ПензаИнформ» пожаловалась пензячка Людмила.

Она прислала видео, на котором запечатлен громкоговоритель, примотанный скотчем к дереву на остановке «Универсам Южный». Звучит голос, предлагающий прохожим заглянуть в торговую точку за покупками.

«Это невыносимо просто. Он безостановочно орет на всю округу, беспредел! Шла с сыном в коляске мимо, ребенок проснулся. А кто рядом живет, они почему должны целый день с закрытыми окнами сидеть?» - возмутилась горожанка.

Ранее в областном УФАС пензенцам объяснили, насколько законна звуковая реклама в городе, и дали совет, как бороться с нарушителями. Необходимо собрать доказательства и приложить их к письменному заявлению в антимонопольный орган, указать место и время, когда все происходило, а также свои требования.

Летом пензячка Виктория жаловалась на рекламу другого магазина, располагавшегося на этом же месте, посчитав ее раздражающей. Тогда женщине пришлось идти по листовкам, приклеенным к асфальту.

«Издалека подумала: мусор лежит, а подошла - реклама. На каком основании они так сделали? Осталось на лоб прохожим начать клеить. Еще и аудиозапись прокручивают рекламную. Не слишком ли много?» - заявила она.