Из жизни

Пензенец взял в свои руки уход за прудом рядом со станцией Арбеково

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«Улов небогатый, но я не за рыбой иду», - говорит Владимир. Его привлекает красивая природа на пруду, что рядом с железнодорожной станцией Арбеково. Сюда он приходит каждый день ради удовольствия.

«Одного карася поймал, но я их выпускаю - любитель. Жены нет, детей тоже», - рассказал он.

Владимир отмечает, что некоторые несознательные люди бросают мусор, нанося урон природе. Впрочем, отходов в воде относительно немного. Сам рыбак, бывает, достает из пруда то, что накидали другие.

Прохожие также говорят, что душой отдыхают в этом уголке. Правда, внимания ему нужно уделять больше.

«Чтобы что-то с ним делать, очищать дно - нет. Молодежь много разбрасывает у нас бутылок. А тут один товарищ собирает и относит в мусорку», - отметила женщина.

Дачники говорят, что место прекрасное, есть все, чтобы отдохнуть на лоне природы.

«Рыбу ловят, утки плавают, мостик есть, рыбачат каждый день», - сообщила пензячка.

Владимир говорит, что и дальше продолжит собирать мусор, чтобы водоем оставался чистым.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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