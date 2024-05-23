Как ловить рыбу, не нарушая закон?

23.05.2024 | 15:21

Вопрос от интернет-пользователя

Собираюсь на рыбалку впервые. Что мне нужно знать, чтобы не нарушить закон?

Ответ специалиста

О том, где и чем ловить рыбу, чтобы не нарушить установленные законом правила, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».

Специалисты предупреждают: рыбачить запрещено во время нереста в местах выметывания икры. На других участках ловить рыбу можно только с берега, используя поплавковую удочку.

Также нельзя рыбачить возле мостов и плотин. Необходимо соблюдать расстояние в полкилометра.

Запрещено ловить рыбу около мест, где ее разводят, в питомниках, заповедниках и на особо охраняемых территориях.

Нельзя использовать сети, ловушки и капканы, а также огнестрельное оружие, взрывчатку, использовать снасти с несколькими крючками.

«Вылавливать можно не более 5 кг рыбы любой породы на человека в сутки. Нельзя ловить краснокнижные виды. Их список есть на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Если рыба мельче определенного размера, ее придется отпустить. Допустимую длину можно узнать на сайте Федерального агентства по рыболовству в разделе «Правила рыболовства», - сообщили специалисты.