Как ловить рыбу, не нарушая закон?

Вопрос от интернет-пользователя
Собираюсь на рыбалку впервые. Что мне нужно знать, чтобы не нарушить закон?
Ответ специалиста
О том, где и чем ловить рыбу, чтобы не нарушить установленные законом правила, рассказали эксперты портала «Объясняем.рф».
Специалисты предупреждают: рыбачить запрещено во время нереста в местах выметывания икры. На других участках ловить рыбу можно только с берега, используя поплавковую удочку.
Также нельзя рыбачить возле мостов и плотин. Необходимо соблюдать расстояние в полкилометра.
Запрещено ловить рыбу около мест, где ее разводят, в питомниках, заповедниках и на особо охраняемых территориях.
Нельзя использовать сети, ловушки и капканы, а также огнестрельное оружие, взрывчатку, использовать снасти с несколькими крючками.
«Вылавливать можно не более 5 кг рыбы любой породы на человека в сутки. Нельзя ловить краснокнижные виды. Их список есть на сайте Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Если рыба мельче определенного размера, ее придется отпустить. Допустимую длину можно узнать на сайте Федерального агентства по рыболовству в разделе «Правила рыболовства», - сообщили специалисты.
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