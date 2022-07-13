Из жизни

На улице Лобачевского разрушается подъезд дома

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Первый подъезд дома на Лобачевского, 7, разрушается изнутри. В техническом помещении - сырость, грязь, разбухли косяки.

«Менять надо, давно уже пора. Уже все сгнило», - отметил местный житель.

Без присмотра остались общедомовые приборы учета, которые стоят недешево. Запорных устройств нет.

«Зимой бомжи спали там, матрас лежал. Сейчас тут вода бывает, затапливает», - рассказал мужчина.

И подъезд выглядит неряшливо, что немудрено: в нем много лет не делали качественный ремонт. Юрий Васильевич живет здесь с начала века и не помнит, чтобы управляющие компании с должным вниманием относились к дому.

«За 17 лет один раз побелили подъезд, чисто символически. Пыль смахнули, грубо говоря», - пожаловался пензенец.

Ныне заключен договор обслуживания с компанией «Центр плюс» по ОЖФ, куда входит минимальный перечень работ, связанных с авариями и благоустройством. О текущем ремонте жильцы должны заботиться сами. Вопрос, почему им не занимались компании, которые прежде управляли домом, задать уже некому: организации менялись не раз.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

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