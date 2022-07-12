Из жизни

Пензенцы живут в нечеловеческих условиях в доме на проспекте Победы

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Управляющие компании приходят и уходят, только ничего не делают, чтобы привести бывшее общежитие № 86 на проспекте Победы в нормальный вид. Итог такого отношения - налицо.

«У меня рушится стена. Здесь маячки ставили, вот они - в полпальца. Отваливается, здесь дырки», - пожаловалась женщина.

Проблемы есть не только со стеной.

«Крыша течет. Я звонила, уже два месяца жду, а компания от нас отказалась. Вода просачивается», - рассказала горожанка.

Люди живут в нечеловеческих условиях и ничего изменить не могут.

«Я хотела ремонт сделать, все ободрать, но уже ничего не могу. Меня топит», - сообщила Наталья.

Влага сгубила старую проводку, уже было возгорание. Серьезные проблемы есть и с подвалом: из-под дома постоянно текут нечистоты, ведь в техническом помещении - дырявые трубы. Под квартирами - бассейн из сточной жидкости.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Вас не топит гражданочка, а там весь дом по алкоголю топит это да

Гость||

21.39 дрянь редкосная

Гость||

"Победители"!

Имя: Гость
Комментарий:

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