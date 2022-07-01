Из жизни

Жители дома на Одесской 15 лет ждут замены асфальта во дворе

Печать
Telegram

Ремонт асфальта - дело рук самих жителей. Так думают люди из дома № 9 на улице Одесской. Надежды на финансовую помощь из бюджета нет, остается самим искать строительные отходы, чтобы залатать самые большие ямы.

«В таком кошмаре живем уже ровно 15 лет. Сколько мы дыр уже залатали и щебенки насыпали - хуже уже некуда», - рассказала жительница дома Людмила Анатольевна.

«Я живу здесь 50 лет. Один раз только заасфальтировали», - пожаловалась пензячка Татьяна Владимировна.

Трудности с передвижением по территории дома испытывают не только автомобилисты, но и дети. Им хочется промчаться на двухколесном транспорте, только это довольно сложно.

«Кататься на велосипеде негде. Ужас, такого безобразия, хуже нашего двора вообще нигде нет», - возмутилась Людмила Анатольевна.

Женщины сравнили свою прилегающую территорию и соседние. Результат не в их пользу.

«Первый дом на Одесской - идеальный. Мы ждем очередь, думаем, может, на следующий год сделают, но не доходит до нас. Не знаем, когда дойдет. Обещают, а толку нет», - поделилась проблемой горожанка.

В такой ситуации активистам приходится искать хоть какие-то стройматериалы, чтобы засыпать ямы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте