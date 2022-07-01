Жители дома на Одесской 15 лет ждут замены асфальта во дворе

01.07.2022 | 21:10

Ремонт асфальта - дело рук самих жителей. Так думают люди из дома № 9 на улице Одесской. Надежды на финансовую помощь из бюджета нет, остается самим искать строительные отходы, чтобы залатать самые большие ямы.

«В таком кошмаре живем уже ровно 15 лет. Сколько мы дыр уже залатали и щебенки насыпали - хуже уже некуда», - рассказала жительница дома Людмила Анатольевна.

«Я живу здесь 50 лет. Один раз только заасфальтировали», - пожаловалась пензячка Татьяна Владимировна.

Трудности с передвижением по территории дома испытывают не только автомобилисты, но и дети. Им хочется промчаться на двухколесном транспорте, только это довольно сложно.

«Кататься на велосипеде негде. Ужас, такого безобразия, хуже нашего двора вообще нигде нет», - возмутилась Людмила Анатольевна.

Женщины сравнили свою прилегающую территорию и соседние. Результат не в их пользу.

«Первый дом на Одесской - идеальный. Мы ждем очередь, думаем, может, на следующий год сделают, но не доходит до нас. Не знаем, когда дойдет. Обещают, а толку нет», - поделилась проблемой горожанка.

В такой ситуации активистам приходится искать хоть какие-то стройматериалы, чтобы засыпать ямы.