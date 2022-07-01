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Пензенцы устроили свалку на пляже у больницы имени Г. А. Захарьина

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Даже после зимы столько мусора не было, говорят посетители пляжа возле водоема у больницы имени Г. А. Захарьина. В двух местах сконцентрированы отходы, собранные в мешках, но есть и раскиданные по берегу.

«Я бы не сказал, что очень чисто. Кучи мусора валяются. Хотя так не видно, что люди прямо уж мусорят, они в одно место складывают. Надо бы его вывезти, я считаю. Это вопрос культуры», - отметил прохожий.

Во время уборки стихийного пляжа в Маньчжурии в прошлые выходные эковолонтеры рассказывали, что это не единственная акция. Наводили порядок они и в районе больницы имени Г. А. Захарьина.

«Мы уже много убирали наши берега и в районе 6-й горбольницы. Убирали Сурское водохранилище, сейчас дошли в город», - рассказал организатор акции Артур.

В апреле рыбаки жаловались на раскиданный мусор.

«Убирать надо. В том году все убрали, а в этом - нет», - сообщил мужчина.

Популярное место нужно благоустроить и поддерживать порядок. Серьезных затрат это не потребует.

«Пляж на том берегу более обустроенный, там песок есть и все. А тут обустроить как-то, песка чистого, кабинки для переодеваний оборудовать. И урны нужны, пусть не здесь, а чуть в сторонке, чтобы люди могли спокойно донести, чтобы не мусорили где ни попадя», -рассудил горожанин.

Съемочная группа «Службы 11» не раз встречала на пляже активистов, которые собирают мусор за другими, только помогает это ненадолго. Вскоре нерадивые пензенцы вновь накидают бутылок и пакетов.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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