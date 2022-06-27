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Общество

Волонтеры устроили субботник на стихийном пляже в Маньчжурии

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Группа волонтеров через социальные сети организовала субботник на стихийном пляже в Маньчжурии. Убирать берега Суры собрались около трех десятков человек. Акция не первая, говорит Артур Фрид, который запустил проект.

«Мы уже достаточно много убирали наши берега и в районе шестой горбольницы. Убирали Сурское водохранилище, сейчас дошли в город», - рассказал организатор акции.

«Я люблю заниматься такими вещами. Я считаю, что экология очень важна для современного общества. Мы периодически устраиваем подобные акции. И когда поступило от Артура предложение, мы выехали, посмотрели, какой тут объем мусора, и поняли, что нужно этим заняться», - отметил участник акции Алексей Берлизов.

Волонтеры не просто собирают отходы, но и сортируют их.

«Ребята - молодцы. Даже, смотрю, ребенок маленький поднимает все это и убирает. Но я возмущаюсь теми, кто это все оставляет. Трудно с собой взять пакет и убрать?» - посетовала жительница г. Пензы Елена Кисеева.

Очищают не только берег, но и саму Суру. Используют как рыбацкий костюм, так и плавсредства. Но есть нюансы, которые делают рутинную уборку приключением.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Просто замечательно что остались в стране дураки работающие за так.

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