Волонтеры устроили субботник на стихийном пляже в Маньчжурии

27.06.2022 | 20:24

Группа волонтеров через социальные сети организовала субботник на стихийном пляже в Маньчжурии. Убирать берега Суры собрались около трех десятков человек. Акция не первая, говорит Артур Фрид, который запустил проект.

«Мы уже достаточно много убирали наши берега и в районе шестой горбольницы. Убирали Сурское водохранилище, сейчас дошли в город», - рассказал организатор акции.

«Я люблю заниматься такими вещами. Я считаю, что экология очень важна для современного общества. Мы периодически устраиваем подобные акции. И когда поступило от Артура предложение, мы выехали, посмотрели, какой тут объем мусора, и поняли, что нужно этим заняться», - отметил участник акции Алексей Берлизов.

Волонтеры не просто собирают отходы, но и сортируют их.

«Ребята - молодцы. Даже, смотрю, ребенок маленький поднимает все это и убирает. Но я возмущаюсь теми, кто это все оставляет. Трудно с собой взять пакет и убрать?» - посетовала жительница г. Пензы Елена Кисеева.

Очищают не только берег, но и саму Суру. Используют как рыбацкий костюм, так и плавсредства. Но есть нюансы, которые делают рутинную уборку приключением.