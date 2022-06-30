На проспекте Строителей старое дерево во дворе угрожает прохожим

30.06.2022 | 21:34

Опасное дерево угрожает жителям дома № 68 на проспекте Строителей. Растение посадили при застройке микрорайона, с годами его сразила болезнь.

«Стоит сухое сгнившее дерево, а у нас здесь самый проходной двор. Ходят ребятишки в школу, в детский лагерь. В большие ветра, бывает, сучки падают. Дерево старое, обращались во все инстанции», - сообщил местный житель Леонид Михайлович.

Неизвестно, когда ствол рухнет. Жалобы поступали неоднократно.

«Сучок упал, приехали, опилили, но его надо полностью убрать», - отметил Леонид Михайлович.

Дерево может свалиться в любой момент, ствол поражен.

«Чтобы дальше какой-то беды не было, нужно что-то предпринять», - подчеркнул пензенец.

На место старого дерева можно посадить новое, молодое. Необходимо менять растения во дворе, говорят жители дома на проспекте Строителей.