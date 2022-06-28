Из жизни

Пензенец о дороге на Фурманова: Это конец жизни

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Проезжая часть на улице Фурманова вся в ямах и колдобинах. Для местных это единственный путь, по которому можно добраться до дома, но он непрост.

«Дорога - это конец жизни просто! В войну, наверное, таких не было. Который год бьемся за то, чтобы у нас дорога была, звонили депутату нашему. Все машины убиты. На больших машинах проехать хоть как-то можно, а скорая помощь, бывает, не приезжает. В том году по осени скорая помощь доехала до канцелярского магазина и остановилась, говорят: дальше не можем», - пожаловался пензенец Алексей.

Последний раз асфальт обновляли еще при Советском Союзе - об этом рассказывали местные жители.

«Машины-то - бог с ними, проедут. А вот женщины гуляют с колясками - того и гляди ребенок из коляски вылетит, пока везут по таким «волшебным» у нас дорогам», - отметил местный житель Сергей.

Проблема усугубляется тем, что подъездной путь только один. Выбрать иное направление нельзя.

«Это «дорога жизни», если машина одна встала, останавливаются все в любом направлении. Здесь выезд один - на 8 Марта. На проспект Победы - нет. За гаражами пытались дорогу сделать, нам не разрешили: железная дорога. У нас чистят до магазина «Март» более-менее, а здесь - нет», - сообщил Алексей.

Пользуются этим путем жители нескольких домов на улице Фурманова и владельцы гаражей. В итоге сотни автомобилистов ездят по дороге, ломая подвески.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Пользуются этим путем жители нескольких домов на улице Фурманова и владельцы гаражей
Вот владельцы гаражей и убили эту дорогу,весь спрос с них...

Гость||

Фуфлогон.

Гость||

Не раскачивай лодку.отнесись с пониманием.

Гость||

Мы голосовали за это. Если будет надо, то проголосуем ещё. А он пусть скачет отсюда.

Гость||

Басенко?

Имя: Гость
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