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Из жизни

Дети не могут пройти: пензенца возмутила дорога под путепроводом

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Пензенец высказался о разбитой проезжей части, которую он вместе с другими пешеходами не один десяток лет делит с автомобилистами. Страдают и те, и те. Если у школьников есть вторая обувь, то взрослые на работу являются в таком виде, как будто из глухого села приехали.

«Плохо. Ездят и разбивают дорогу. Дети не могут пройти, болото», - пожаловался Игорь.

Асфальта тут никогда не было, а был ли, сказать можно без уверенности - точно не помнят. Между тем поток машин и пешеходов оживленный: из частного сектора люди идут на остановку общественного транспорта, в учебные заведения, магазины.

Проблема давняя. Жители улиц 8 Марта, Маресьева и соседних не раз жаловались на разбитую дорогу, только к ним пока не прислушиваются.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Это стабильность, сограждане....и дальше будет еще "стабильнее"...

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