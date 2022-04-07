Дети не могут пройти: пензенца возмутила дорога под путепроводом

07.04.2022 | 21:27

Пензенец высказался о разбитой проезжей части, которую он вместе с другими пешеходами не один десяток лет делит с автомобилистами. Страдают и те, и те. Если у школьников есть вторая обувь, то взрослые на работу являются в таком виде, как будто из глухого села приехали.

«Плохо. Ездят и разбивают дорогу. Дети не могут пройти, болото», - пожаловался Игорь.

Асфальта тут никогда не было, а был ли, сказать можно без уверенности - точно не помнят. Между тем поток машин и пешеходов оживленный: из частного сектора люди идут на остановку общественного транспорта, в учебные заведения, магазины.

Проблема давняя. Жители улиц 8 Марта, Маресьева и соседних не раз жаловались на разбитую дорогу, только к ним пока не прислушиваются.